Ônibus circulam com desvio na Esplanada neste domingo (6)

Os ônibus de todas as linhas que passam pela Esplanada dos Ministérios terão mudança de itinerário pela manhã e à tarde neste domingo (6). As vias S1 e N1 estarão interditadas pelas autoridades de trânsito e segurança, devido às manifestações que vão acontecer na Esplanada.

Com isso os ônibus que passam pelo local deverão circular nas vias S2 e N2, conhecidas como ruas dos anexos dos Ministérios. A interdição está prevista para ocorrer à zero hora de domingo e o trânsito só será restabelecido no final da tarde, quando as manifestações se encerrarem.

As duas vias que passam pelos anexos dos Ministérios não contam com paradas de ônibus, pois não fazem parte dos itinerários das linhas. Assim, as paradas para embarque e desembarque serão de acordo com as solicitações dos passageiros, considerando as condições de trânsito e as determinações das autoridades no local.