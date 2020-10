ONG vai distribuir máscaras arco-íris para público LGBT no Distrito Federal

PUBLICIDADE

Com o objetivo de proteger as pessoas em meio a pandemia de Covid-19 de modo empoderado e social, a Organização não Governamental Judih fará a distribuição de máscaras arco-íris, cestas básicas e kit de assepsia de forma gratuita entre os dias 31 de outubro e 13 de dezembro, em diversas localidades do Distrito Federal.

As atividades vão acontecer aos fins de semana. Em relação às máscaras, elas serão distribuidas por uma equipe volante sempre na Rodoviária do Plano Piloto. Além disso, um questionário a respeito de cidadania LGBT será realizado. O intuito desta ação é conhecer a situação do DF nesse quesito.

A doação de cestas básicas e dos kits de assepsia ocorrerá em lugares diferentes a cada fim de semana, de forma a tornar mais fácil o acesso da população LGBT.

Para receber esses dois itens, é necessário fazer cadastro por meio do link:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiShA1NmzZkqeQWCPiVAaTYMNMWJTjvBvJowpfvLkC8UoW4Q/viewform?gxids=7757) ou Whatsapp 61 99386-9927.

A ação foi desenvolvida dentro do projeto Brasília sem LGBTfobia, que já organizou eventos culturais e paradas do orgulho.

Devido a pandemia de Covid, a organizaçõa decidiu mudar o foco da iniciativa para este ano, destaca o presidente da ONG, Maurício Martins. “A mudança veio porque a resposta social e de saúde tornou-se urgente dentro da nossa comunidade. A fome, agravada pela perda de emprego nesses tempos, precisa ser superada. Vamos dar nossa contribuição.”

Maurício reforça que a afirmação do orgulho de ser quem se é não foi esquecida. “Usar a máscara arco-íris, cores mundiais do nosso movimento, será forma de nos expressarmos a favor de nossa cidadania e contra o preconceito.”

O Brasília Sem LGBTfobia 2020 é feito em parceria com o Instituto Pró Bairro e tem fomento da Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal.

Confira o cronograma de distribuição:

• 31/outubro e 1º de novembro/2020: Ponto dos Ônibus que saem para a Região Sul (Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho i Fundo II e Gama)

• 07 e 08 de novembro/2020: Região Norte (Sobradinho I, Sobradinho II, Planaltina, Varjão, Itapoã, Paranoá, São Sebastião)

• 14 e 15 de novembro/2020: Região Central (Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro, Octogonal, Guará)

• 21 e 22 de novembro/2020: Metrô

Cronograma de entrega das Cestas Basicas e Kit Assepsia ponto de entrega Administração.

:

• 28 e 29 de novembro/2020 – Santa Maria/DF

• 05 e 06 de dezembro/2020 – Gama/DF

• 12 e 13/dezembro/2020 – Ceilândia/DF

Com informações da ONG Judih