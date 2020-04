Obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos é adiado

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) anunciou na noite desta quarta-feira (29), que devido à decisão do Governo do Distrito Federal (GDF) de adiar a abertura do comércio, os usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo ainda poderão circular nos ônibus sem a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual, nesta quinta-feira (30).

As operadoras do sistema de transporte estão sendo orientadas a não impedir o embarque e a viagem de nenhum passageiro que não estiver utilizando o equipamento de proteção.

A pasta ressaltou, ainda, que o GDF irá distribuir máscaras laváveis e reutilizáveis às pessoas que não tenham condições de acesso ao produto, limitado ao estoque disponível e à quantidade máxima de 2 (duas) unidades por pessoa. A distribuição das máscaras será realizada a partir desta quinta, durante o estado de pandemia, somente em dias úteis, no período compreendido entre 6h e 21h, nos locais abaixo discriminados:

TERMINAL BRAZLÂNDIA CENTRO Área Especial Setor Norte Lote 01

TERMINAL BRAZLÂNDIA SETOR VEREDAS Setor Veredas Praça Central AE Lote 01

TERMINAL SETOR “O” Área Especial C Quadra QNO 14

TERMINAL SETOR “P SUL QNP 24 Área Especial 01

TERMINAL SETOR QNQ/QNR QNR 01 Área Especial – Expansão Ceilândia

TERMINAL SETOR GAMA CENTRAL Setor Central Área Especial Gama

TERMINAL GAMA SUL Quadra 05 Área especial Gama

TERMINAL SANTA MARIA SUL Área Especial Quadra 401 – Santa Maria Sul

TERMINAL RECANTO DAS EMAS I Área especial Quadra 311 Recanto das Emas

TERMINAL RECANTO DAS EMAS II Avenida Ponte Alta Quadra 400/600

TERMINAL SAMAMBAIA SUL QN 327 Área Especial 1 Samambaia Sul

TERMINAL SAMAMBAIA NORTE QR 433 S/N Área Especial

TERMINAL DO PARANOÁ Quadra 33 Área Especial Lote 01

TERMINAL DE PLANALTINA Av. Independência, Setor hotéis/diversões Projeção O

TERMINAL RIACHO FUNDO I Quadra 04 Lotes 6 a 8 Riacho Fundo

TERMINAL RIACHO FUNDO II Área Especial QS 18 Riacho Fundo 02

TERMINAL SÃO SEBASTIÃO Área Especial EDF 135 São Sebastião

MINI TERMINAL SOBRADINHO I Quadra 18 Área Especial 16/18

TERMINAL SOBRADINHO II Quadra AR 25 – Conjunto 01 – Lote 02 Sobradinho 02

TERMINAL TAGUATINGA M NORTE QNM 42, Área Especial 03 Lote 03 a 07

TERMINAL TAGUATINGA SUL Área Especial 09

ESTAÇÃO DO METRÔ CEILÂNDIA NORTE

ESTAÇÃO DO METRÔ CEILÂNDIA CENTRO

ESTAÇÃO DO METRÔ GUARIROBA

ESTAÇÃO DO METRÔ CEILÂNDIA SUL

ESTAÇÃO DO METRÔ CENTRO METROPOLITANO

ESTAÇÃO DO METRÔ PRAÇA DO RELÓGIO

ESTAÇÃO DO METRÔ TAGUATINGA SUL

ESTAÇÃO DO METRÔ SAMAMBAIA

ESTAÇÃO DO METRÔ SAMAMBAIA SUL

ESTAÇÃO METRÔ FURNAS

Com informações da Agência Brasília