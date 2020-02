Obras na Pista do Jóquei são concluídas

PUBLICIDADE 

A partir desta quinta-feira (6) estará mais seguro dirigir pelas vias da Estrada Parque Vale (EPVL), mais conhecida como Pista do Jóquei. O local passou por obras, que foram entregues, hoje, durante cerimônia com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e demais autoridades.

O serviço na Pista do Jóquei foi feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF). Iniciada em maio de 2019, a recuperação das pistas teve investimento de R$ 6,2 milhões e contou com os seguintes reparos:

restauração de 3 km de asfalto

colocação de meios-fios, gramado e construção de calçadas no canteiro central

sinalização horizontal (pintura das faixas de rolamento e de passagem de pedestres) e vertical (instalação de placas)

readequação geométrica dos balões e criação de faixa de aceleração e desaceleração no retorno da via. Tudo para trazer segurança e comodidade aos condutores.

“Nós estamos olhando para todos os lugares do Distrito Federal. Nós vamos entregar essa cidade com uma verdadeira cara de cidade”, disse o governador ao se referir a Vicente Pires, por onde a Pista do Jóquei corta um trecho da cidade.

A obra inaugurada nesta quinta (6) foi executada na rodovia que liga a DF-095 – Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e a DF-085 – Estrada Parque Taguatinga (EPTG). No local trafegam diariamente 50 mil motoristas por dia, principalmente das regiões administrativas de Vicente Pires, Águas Claras, Guará, Taguatinga, Ceilândia e Estrutural.

Mais segurança

No quesito de segurança destacam-se três alterações importantes no trânsito da via. A primeira é que a velocidade passou de 70 km/h para 60 km/h. Nos primeiros 15 dias após a mudança, até que os motoristas se habituem à nova velocidade, não há aplicação de multa.

A segunda diz respeito à preferência de passagem, que antes era do motorista da via principal e agora passou a ser do motorista que está fazendo a conversão dos balões. A velocidade permitida nas rotatórias é de 40 km/h.

Por fim, a terceira trata do acesso aos condomínios. Antes era possível através de cruzamento direto pela via, e tornava o trânsito altamente perigoso com a incidência de acidentes graves. Agora, para acessar a marginal, o motorista só pode fazê-lo pelas rotatórias e através do retorno, que conta com faixa de aceleração e desaceleração.

Em toda a extensão da via, em ambos os lados, foram instaladas as novas placas de sinalização e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) informando as novas regras. Superintendente de obras do DER/DF, Cristiano Cavalcante destaca a comodidade que a conclusão da obra trará aos motoristas que trafegam pela via todos os dias.

“A restauração do asfalto dessa via vai possibilitar que os moradores de pelo menos cinco regiões administrativas, que passam por aqui todos os dias, tenham mais segurança, com um pavimento novo e nova sinalização, além de poder contar com um trânsito mais seguro”, disse o engenheiro.

Ponte sobre o Córrego Vicente Pires

O Governo do Distrito Federal também atendeu outra demanda antiga dos moradores da região. Durante a cerimônia, Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para início da obra de construção da ponte de 40 metros sobre o Córrego Vicente Pires, na marginal sul da Estrada Parque Ceilândia (EPCL / DF-095).

O investimento será de R$ 3,1 milhões e o prazo previsto para execução é de 150 dias. Esta obra vai beneficiar aproximadamente 15 mil motoristas que trafegam pelo local todos os dias.

Com informações da Agência Brasília