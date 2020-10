Obras na 509/510 estão em fase de conclusão

PUBLICIDADE

As obras na entrequadra 509/510 Sul estão em fase de conclusão. Cerca de 95% dos serviços já foram finalizados, e o local deve ser completamente entregue à população em breve.

Os estacionamentos foram refeitos e as calçadas foram niveladas com piso tátil e tampas. Já na 510 Sul, ainda estão em execução as obras de urbanização e paisagismo do beco que dá passagem entre a W3 e a W2.

A inciativa naquela entrequadra faz parte da proposta de revitalização urbana de toda a extensão das vias W2 e W3. O projeto prevê reorganização das vagas para veículos, arborização e paisagismo, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de piso das calçadas existentes.

As obras também incluem a troca da iluminação, além de pintura e sinalização horizontal. Até o momento, apenas as quadras 511 e 512 já foram concluídas.

Nesta quinta-feira (1), o governador Ibaneis Rocha falou sobre as reformas feitas na avenida W3 Sul e no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS). “Nós temos um projeto de revitalização da W3 Sul que já está bastante avançado, e até o final do próximo ano a gente quer entregar toda a W3 revitalizada”, projetou o governador.

