Obras de pavimentação são realizadas em Santa Maria

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (25), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha acompanhou os trabalhos de pavimentação da Vicinal-371 e a construção do terminal rodoviário de Santa Maria. Os dois locais são importantes para o desenvolvimento da mobilidade da região administrativa.

O chefe do Executivo vistoriou o andamento da pavimentação da VC-371, que é uma demanda antiga dos moradores a região administrativa, principalmente dos que habitam no Condomínio Total Ville, situado entre a via e a BR-040.

Cerca de 30 mil pessoas que moram na região convivem diariamente com o gargalo no trânsito da rodovia, que liga o DF às cidades de Valparaíso e Novo Gama, em Goiás. A previsão de entrega é para fevereiro.

Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), a obra consiste em um trecho de 4,5 km de pavimentação asfáltica, que liga a DF-290 à BR-040/050. O investimento é de R$ 6,7 milhões e os serviços empregam 60 trabalhadores. O governador acompanhou a obra ao lado do diretor-geral do órgão, Fauzi Nacfur Júnior; do secretário de Governo, José Humberto Pires; da deputada distrital Jaqueline Silva; e da administradora de Santa Maria, Marileide Romão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Ibaneis Rocha foi até o terminal rodoviário de Santa Maria. Por lá, as obras estão 60% executadas e devem ser concluídas no segundo semestre de 2021. No momento, os operários trabalham na cobertura da estrutura, instalações elétricas, acabamento dos blocos, colocação de meios-fios, construção de banheiros e o asfaltamento por onde passam os ônibus.

Além de melhorar a mobilidade urbana dos cerca de 120 mil moradores de Santa Maria, os trabalhos geram 150 oportunidades de emprego. O investimento é de R$ 4,8 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localizado na Quadra 401 de Santa Maria, o terminal terá dez boxes para embarque e desembarque e 53 três baias de ônibus para aguardarem na fila de espera. Serão 60 estacionamentos para carros e 25 para motos, além de bicicletário e um espaço para paraciclo com 70 metros quadrados. Também terão banheiros, salas administrativas e lanchonete. Todos os espaços vão dispor de acessibilidade para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

O terminal de Santa Maria será ponto de partida de 14 linhas de ônibus circulares e linhas alimentadoras do BRT. Pelo local passam, pelo menos, 72 ônibus que fazem 419 viagens de segunda a sexta-feira, 332 aos sábados e 193 aos domingos. A estrutura também poderá ser utilizada para fazer a integração com as linhas do semiurbano do Entorno do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília