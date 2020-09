O que abre e o que fecha neste feriado no DF

PUBLICIDADE

O feriado prolongado para comemoração do dia da independência começa amanhã. Veja o que ficará fechado e o que abre durante os dias 5 e 7 de setembro.

Apesar do decreto publicado nesta última quinta (3) que autorizou a reabertura de cinemas e teatros, a Secretaria de Cultura informou que os equipamentos públicos desta natureza ainda não retornarão às atividades de imediato, pois precisam se adequar às regras de segurança sanitária e higiene.

Os horários do transporte público sofrem algumas alterações detalhadas na lista abaixo. Os serviços de emergência, como o 190 da Polícia Militar, o 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o 193 do Corpo de Bombeiros continuarão operando normalmente durante o período, 24h por dia.

Confira o funcionamento de alguns serviços do GDF entre os dias 5 e 7 de setembro:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Transporte público

Metrô: sábado das 5h30 às 23h30, domingo e segunda das 7h às 19h

Ônibus: funcionarão no feriado (07/09) de acordo com a tabela horária de domingo

Órgãos do GDF

Ceasa: sábado (05/09), das 4h30 às 16h; segunda (07/09), das 4h30 às 17h

Na Hora: agências fechadas

Detran-DF: agências fechadas

Restaurantes comunitários: fechados

Agências do Trabalhador: fechadas

SLU: funcionamento normal

Saúde

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): fechadas

Ambulatórios: fechados

Centros de Atenção Psicossocial (CAPs): fechados

Hemocentro: sábado (05/09), das 7h às 18h

Unidades de pronto atendimento (UPAs): funcionam normalmente, 24h por dia

Hospitais: emergências funcionam normalmente, 24h por dia

Bancos

BRB: agências fechadas, terminais de autoatendimento funcionam de 6h às 22h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espaços culturais e turísticos

Permanecem fechados para adequação às regras de segurança e higiene propostas no decreto nº 41.170, publicado no DODF de 3 de setembro de 2020

Parques

Unidades do Ibram: funcionam normalmente, das 6h às 21h

Parque da Cidade: funciona normalmente, das 5h às 21h

Com informações da Agência Brasília