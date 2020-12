O jovem som da esperança

PUBLICIDADE

Formada por mais de 300 crianças e jovens carentes do Itapoã e do Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina, a Orquestra Som da Esperança irá se apresentar amanhã, às 20h, em uma live especial de Natal no canal do youtube do Centro de Integração Social da Família e da Criança (Cisfac).

A orquestra é composta por alunos e professores da Escola de Música Maestro Emílio de César, e tem nove anos de fundação. Os jovens recebem aula de iniciação musical e vários instrumentos para tocarem. Além disso, a Som da Esperança é a primeira orquestra filarmônica (grande grupo de músicos) do Itapoã.

“O ano de 2020 foi cheio de desafios para todos os segmentos da sociedade. Imagine para um projeto social, que trabalha em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Mas chegamos ao final desse ano com a sensação de dever cumprido. Conseguimos ofertar aulas de música remotamente, apoiamos famílias e alunos que não tinham acesso a computador ou internet. Fizemos ensaios on-line e, agora, queremos mostrar para o público, tudo o que conseguimos realizar”, diz o comunicado oficial do Cisfac.

Músicas gravadas pela internet

Segundo Sérgio Seiffert, coordenador do Cisfac, a apresentação está sendo elaborada há quatro meses de forma semi-presencial. As músicas foram gravadas pela internet com a maioria dos alunos em suas casas. Foi montada uma sala de aula e de gravação para alguns que não têm acesso à internet ou computador poderem participar.

“Quando começou o trabalho, era muito difícil ter uma boa comunicação por conta do delay dos ensaios virtuais. Com as liberações do GDF para eventos e locais com menos pessoas, usamos quatro músicos em uma sala de gravações da escola. O maestro passava a partitura ao pessoal e, remotamente, ia fazendo a gravação nos ensaios. Em muitas famílias, só quem tem celular em casa é o pai ou a mãe. Então cedemos o espaço da escola para que alguns alunos pudessem ir em um local reservado para gravar”, explica Sérgio.

Seis alunos optaram por ir à escola de música para fazer as gravações. “Montamos o ambiente com distanciamento e equipamentos de som, além de computadores e um telão onde eles podiam ver o maestro. A live já foi toda gravada, e vai ser exibida neste sábado”, relata o coordenador do Cisfac.

Seiffert conta, ainda, que o evento será gravado pelo software Streaming Art com cada jovem músico em sua casa. “O Cisfac trabalha em uma região muito carente, e os jovens têm dificuldade em acesso à internet. Então essa apresentação é um pouco do esforço de como todos foram perseverantes na execução desse trabalho”, elogia o coordenador.

“A mensagem que a gente quer deixar para o coração das pessoas é de não desistir, isso vai passar. Nós podemos ficar usando máscara, álcool em gel, nos prevenindo, mas a gente pode ter esperança que iremos voltar à normalidade”, conclui o coordenador do Cisfac, Sérgio Seiffert.

Violinos, harpas e flautas

No início do projeto, há oito anos, o Jornal de Brasília doou 40 instrumentos para a Organização Não Governamental iniciar a Escola de Música que existe hoje no Itapoã. Entre os instrumentos a serem tocados na apresentação de amanhã estão: o violino, viola, violoncelo, harpa e flauta.

O show de encerramento da Orquestra Som da Esperança é uma atividade tradicional no Itapoã. Pais, amigos e familiares esperam durante todo o ano para ver os filhos tocarem no grupo musical. Por causa da pandemia, o concerto deste ano será pela internet.

Uma ONG sem fins lucrativos, o Cisfac oferece vagas gratuitas para crianças e jovens na escola de música, orquestra filarmônica, banda marcial, aula de futebol, xadrez, reforço escolar, informática e cursos de artesanato para mulheres no Itapoã e em Rajadinha. O projeto é realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC).