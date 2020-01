Novo estacionamento para São Sebastião

PUBLICIDADE 

Executada pelo Governo do Distrito Federal a obra do estacionamento da quadra 104 do bairro Residencial Oeste, em São Sebastião é uma demanda antiga da população e começou a pleno vapor nesta quarta-feira (15).

Ao todo, são 21 vagas constantes do projeto. Mas, devido à rotatividade de carros, a estimativa é de que a obra atenda uma média de 200 pessoas por dia. Como determina a lei, espaços foram demarcados para pessoas com deficiência e idosos.

Os trabalhos são realizados em parceria com o comércio local, que doou o meio-fio, areia e cimento. A massa asfáltica é produzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF). A mão de obra é da Administração Regional de São Sebastião, que também elaborou o projeto.

Primeiro foram feitos o nivelamento e a compactação do local. Ontem (quarta, 15), os trabalhos finalmente tiveram início. São utilizados na obra cerca de 40 toneladas de massa asfáltica e 12 pessoas trabalham no local.

Autor do pedido para a realização da obra, o empresário Francisco Guilherme dos Santos, 52 anos, conta que fez a primeira solicitação há três anos, mas somente agora teve sua demanda atendida. “Estou satisfeito por ter sido atendido. Há muita demanda por estacionamento nessa região”, comemora.

Para o coordenador do Polo Regional Leste do GDF Presente, Júnior Carvalho, o estacionamento tem um grande significado para a população. “Estamos próxima da volta às aulas e os pais poderão usar o local. Importante também para a comunidade que frequenta o supermercado. Atendemos aqui a duas frentes: a população e o comércio, ajudando assim o desenvolvimento econômico e social da região”, destaca.

O administrador regional de São Sebastião, Alan Valin, destaca a importância do apoio ao setor produtivo, que gera emprego e renda. Ele diz ainda que o GDF Presente tem possibilitado mais dinamismo para levar infra-estrutura para a região administrativa. “Além disso, nos possibilita uma maior aproximação com os outros órgãos e consequentemente uma resolução das demandas com mais eficiência e rapidez. E a população tem percebido isso”, pontua.

Com informações da Agência Brasília.