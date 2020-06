Novidade: UBS de Brazlândia disponibiliza informações de funcionamento pela internet

PUBLICIDADE

Pacientes da Unidade Básica de Saúde 2 de Brazlândia já podem consultar o estoque de medicamentos, horário de funcionamento e localização da unidade e demais informações de forma prática e segura. Foi implementado, nesta segunda-feira (22), um sistema de QR Code que fornece essas e outras informações on-line para todos os pacientes assistidos pela unidade.

Os códigos estão distribuídos por toda a UBS, mas os pacientes também podem acessar as informações sem sair de casa, pela internet na mesma página em que o QR Code direciona ao posicionar a câmera do smartphone. Além da relação de medicamentos, o sistema também informa os documentos que são necessários para a confecção do cartão do SUS, um dos motivos de deslocamento de muitos pacientes. Em breve, a unidade também disponibilizará informações sobre as escalas de trabalho da equipe médica. Estima-se que 200 pacientes serão atendidos pelo novo sistema.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o serviço de monitoramento do estoque da farmácia já era oferecido com o objetivo de evitar deslocamentos desnecessários. A gerente da UBS 2, Ana Claudia Castro, conta que um grupo de WhatsApp foi criado para a região de abrangência. “Em razão de a população ser vulnerável e da necessidade de manter o isolamento social, era necessário buscar mecanismos para manter esse elo, mesmo a distância, para obter informações”, explica.

O sistema foi desenvolvido pela farmacêutica Maria Claudia de Castro, que se motivou na situação dos pacientes para desenvolver o serviço. “Fiz por eles, para evitar transtorno do paciente se deslocar por longa distância e não encontrar o medicamento. A população carente de Brazlândia merece!”, afirmou.

O estoque de medicamentos é atualizado diariamente na página da internet. O sistema de QR Code para o monitoramento da farmácia e demais informações também já foi implantado em outras UBS. Recanto das Emas, Cruzeiro e Guará II já fornecem o mesmo serviço aos seus pacientes.

Agência Brasília