Novas casas no Sol Nascente/Pôr do Sol

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou o aviso de resultado da Concorrência Nº 05/2020, para a construção de empreendimento habitacional na Quadra 105 do Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho II, em Ceilândia.

A empresa vencedora do certame é Unik Construtora e Incorporadora Ltda., que apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 50.857.942,04. Ao todo, serão 420 apartamentos de dois e três quartos, que vão contar com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Os tamanhos variam entre 56m² e 68m².

Além disso, o projeto contempla 39 lojas comerciais. Os beneficiários serão candidatos habilitados nas Faixas de Renda 1,5 (de R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil) e 2 (R$ 2,6 mil a R$ 4 mil).

Agência Brasília

