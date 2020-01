Novacap vai reformar campo de areia do Recanto das Emas

PUBLICIDADE 

O compromisso foi firmado nesta quinta-feira (23) entre o presidente da Novacap, Candido Teles e o administrador regional, Carlos Dalvan., com o objetivo de atender aos jogadores de vôlei do Circuito Esportivo do Recanto das Emas, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) fará a reforma do único campo de areia existente na cidade.

Segundo relatos do administrador, que estava acompanhado pela engenheira civil Nayara Rayane, a comunidade está carente de áreas públicas de lazer, por isso foram apresentadas demandas para implantação e reforma de parques infantis, e recuperação de Pontos de Encontro Comunitários (PECs).

Das 61 quadras poliesportivas existentes no Recanto das Emas, 22 precisam de reforma. Carlos Dalvan explica que muitas delas nunca receberam manutenção e apresentam problemas no alambrado, no concreto e necessitam de projetos de acessibilidade e pinturas.

Presente a reunião Francisco Ramos, diretor de Urbanização da Novacap, explicou que o contrato para manutenção de mobiliário urbano, que incluí a conservação de parques infantis e quadras de esportes, está judicializado, e que aguarda uma decisão para realizar as reformas.

Diante da necessidade, ficou combinado que a Novacap fará a recuperação das três quadras em situação mais crítica da cidade com equipes próprias. Também serão implantados cinco parquinhos infantis no Recanto das Emas. A previsão é que isso ocorra no final de fevereiro após homologação da licitação para aquisição desses equipamentos.

O administrador do Recanto das Emas apresentou ainda projetos para urbanização de 17 praças públicas. Ele afirmou que está conversando com alguns deputados distritais para que sejam destinadas emendas parlamentares para efetivação dessas obras.

Com informações da Agência Brasília.