Novacap reforma sistema de drenagem em Planaltina

Para Jânio Cândido da Silva, de 61 anos, chuva sempre foi sinônimo de destruição. Jânio chegou a perder diversos móveis e eletrodomésticos por conta de tempestades e até as compras do mês por causa de alagamentos. .

Mas a tendência é que este ano o morador da Quadra 140, da Rua 1° de Junho, tenha dias mais amenos – mesmo se estiver sob um temporal daqueles que costuma banhar a cidade.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Administração Regional de Planaltina iniciaram os serviços de restauração e construção da rede de drenagem que já estava bem prejudicada. Serão construídas 25 bocas-de-lobo ao longo do trajeto entre as ruas Pará e 1° de Junho. E perto da casa de seu Jânio serão instaladas oito bocas. Para isso, a ação conta com o apoio de todo o pátio de Obras de Planaltina, máquinas, caminhões, servidores e colaboradores da Fundação de Amparo ao Preso (Funap).

As obras também reconstruirão tudo o que o aguaceiro estragou. A parceria entre administração regional e a Novacap também começou a erradicar uma enorme erosão vizinha à casa do morador, aberta pelas sucessivas enxurradas. Depois de aterrar o buraco, serão colocados meios-fios e calçadas novos. “A gente tem passado uma situação complicada aqui. Agora, eu acredito que vai resolver a situação. Sempre o administrador vem aqui acompanhar o trabalho”, destaca.

Para evitar que a água da chuva volte a acumular nas ruas da Maranhão, será erguido um muro-gabião – que é uma espécie de dissipador de águas da chuva – para jogar a água para o Córrego Mestre D’Armas.

Assim como está localizada a rua de seu Jânio, a Rua Maranhão, que também fica no Setor Tradicional de Planaltina, também tem suas ruas íngremes, o que faz com que toda a água da chuva desemboque nelas.

Então, haja sistema de drenagem para escoar toda a água. Mas no dia 8 de julho, em visita ao setor, o governador Ibaneis Rocha determinou que a Novacap e a Administração Regional dessem um jeito no problema. “Ele ligou na minha frente para o pessoal da Novacap e mandou que viessem para cá resolver a situação”, lembra o administrador de Planaltina, Célio Rodrigues.

Desde então, homens e máquinas não param de trabalhar. A missão deles é criar mais duas bocas-de-lobo e aumentar a largura das existentes.

Édson Luiz Fernandes, 36 anos, mora em frente à obra, na quadra 141, e conta o drama da comunidade em dias chuvosos. “Dependendo da chuva, não dava para sair de casa. Mais de 15 anos tem o problema e ninguém fazia nada. Agora, estou vendo que a administração está empenhada em resolver nosso problema”, disse. O vizinho Luiz Júnior Freitas, 47, mora na quadra ao lado, a 142, e concorda com o vizinho. “Acredito que agora o problema será resolvido”, afirma.

Com informações da Agência Brasília