Novacap inicia a construção de mais quatro Unidades Básicas de Saúde

O Governo do Distrito Federal (GDF), deu início a construção de quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para atendimento à população das regiões do Jardins Mangueiral, Paranoá Parque, Vale do Amanhecer e QNR 02, em Ceilândia. Desde a última semana, as equipes das empresas contratadas para a execução das obras estão realizando a terraplanagem dos terrenos.

O diretor de Edificações da Novacap, Cláudio Brandão, explicou que existe uma variação no tamanho de cada uma das UBS’s devido a localidade e área em que serão instaladas. Porém, existem detalhes comuns aos quatro prédios. “A acessibilidade, por exemplo, é algo fundamental, não só nas edificações da saúde, mas em todas as obras executadas ou fiscalizadas pela Novacap. Estacionamento amplo e paisagismo, com plantio de grama e árvores, também estão previstos em todos os projetos”, comentou Brandão.

Jardins Mangueiral

A Unidade nos Jardins Mangueiral ficará na Praça de Atividades 02 – PA 02 lote 01. Nessa unidade, serão investidos R$ 2.976.187,97. O prédio terá 737,45m2, além dos consultórios, salas de coleta, medicação, triagem e vacinação. A previsão de entrega desta obra é em fevereiro de 2021.

Sandra Marinho, moradora da região, acredita que a UBS irá facilitar a vida de todos e já planeja transferir os atendimentos de rotina do filho de 7 anos para perto de casa. “Como a gente morava no Plano Piloto, as consultas dele sempre foram feitas no posto da Asa Norte. Vai ser muito mais tranquilo poder ser atendido do lado de casa”, explicou Sandra.

Paranoá Park

“Finalmente estão dando mais atenção à nossa comunidade. Agora estamos vendo chegar coisas que deveriam ter sido feitas há anos, que deveriam ter sido construídas logo depois dos prédios”, assim comemora o início das obras em sua região a moradora, Silvana Ribeiro. Ela participa ativamente dos conselhos de moradores e vê, na construção da UBS, uma das melhorias mais aguardadas pelos mais de 25 mil moradores do local.

Esta unidade contará com as mesmas salas e consultórios das demais. Aos 870,59 m² de prédio, se somarão a área do estacionamento, bicicletário e jardim. O investimento total será de R$ 3.172.861,51, com previsão de término da obra em março de 2021. O endereço completo da UBS é Quadra 02 Conjunto 06 Área Especial 04.

Vale do Amanhecer

Nesta UBS, serão investidos R$ 3.106.000,00. E, assim como a unidade do Paranoá Park, tem entrega prevista para março do próximo ano. Serão 1.064,63m² de estacionamento e, 2.277,32m² de área gramada. Esta unidade de saúde terá 870,59m² e será erguido na Área de Regularização de Interesse Social (ARIS), Vale do Amanhecer.

Mairla Souza, moradora da região há mais de 10 anos, participa de grupos de jovens e moradores que defendem o desenvolvimento e urbanização da área. Tornou-se mãe recentemente e já comemora a possibilidade de ter, perto de casa, uma opção de atendimento rápido para seu filho, além do acompanhamento contínuo oferecido pelas equipes de Saúde da Família. “Hoje ainda tenho que ir à Planaltina para que meu filho faça as consultas mensais. Mas, saber que no próximo ano eu e todas as mães do Vale poderemos ser atendidas perto de casa, é muito bom”, comemorou ela.

QNR 02, Ceilândia

Esta UBS’s estará localizada na Área Especial 12, na QNR 02. O investimento total do GDF nesta obra será de R$ 2.965.500,00. Assim como os demais, será equipado com consultórios e salas diversas, além de banheiros, vestiário, estacionamento e calçadas com acessibilidade. Ao todo, a edificação terá 831,20m².

Estas Unidades Básicas de Saúde estão sendo construídas com recursos do GDF e emendas parlamentares. As empresas que estão realizando as obras foram escolhidas em concorrência pública realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), onde também foram elaborados todos os projetos necessários.