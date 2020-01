Nova estratégia da PMDF traz mais segurança à região central de Brasília

PUBLICIDADE 

O novo esquema de policiamento na Rodoviária do Plano Piloto está trazendo mais segurança à região central de Brasília. Antes os policiais ficavam no posto fixo na parte superior da estação. Agora o patrulhamento é feito em viaturas e assessorado pelo Comando Móvel estacionado na Rodoviária.

Na manhã desta sexta-feira (3), os policiais apreenderam um adolescente de 15 anos suspeito de roubar o celular de uma mulher. Apesar de o aparelho não ter sido encontrado até o momento, ele foi detido por ter sido reconhecido pela vítima.

A polícia o localizou pela descrição feita pela mulher. Ela disse que um adolescente vestido com a camisa da seleção argentina de futebol e com um rádio preso no pescoço havia levado o seu celular.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Com informações da PMDF.