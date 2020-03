Nota Legal será sorteado em maio

PUBLICIDADE 

Secretaria de Economia do Distrito Federal definiu, nesta quarta-feira (11), a data do sorteio do programa Nota Legal referente ao primeiro semestre de 2020. O sorteio será realizado no dia 27 de maio.

Os pagamentos dos sorteados do segundo semestre de 2019 começaram a serem feitos no mês passado. O está o contemplado com o maior prêmio, de R$ 500 mil, ainda deve ser beneficiado.

O programa Nota Legal realiza dois sorteios ao longo do ano. Em cada um dos sorteios são distribuídos R$ 3 milhões para os inscritos e habilitados a participarem. As premiações variam de R$ 100 a R$ 500 mil. Ao todo 12,6 mil bilhetes são sorteados. Cada consumidor pode participar em igualdade de condições com até 200 bilhetes por mês. Cada compra corresponde a um bilhete independentemente do valor consumido. Não há diferença do valor.

Com informações da Secretaria de Economia