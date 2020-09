Nota Legal: ainda dá tempo de regularizar dívidas com o GDF

PUBLICIDADE

O período regular para pagamento dos impostos sobre imóveis e veículos já se encerrou. Em agosto, venceu a última das quatro parcelas do IPTU, mas 314.888 proprietários ainda não fizeram a quitação. Por sua vez, 411.164 automóveis estão circulando no Distrito Federal sem ter pago todo o IPVA. A dívida total do IPTU é de R$ 442.507.542,14; a do IPVA soma R$ 333.436.896,95.

Neste ano, somando os valores referentes aos dois impostos, o GDF já arrecadou R$ 1.762.825.638,35. A expectativa inicial do governo era receber R$ 2.538.770.077,44. No entanto, no caso de 300.517 veículos e de 228.025 imóveis, não houve o pagamento de nenhuma cota.

Confira, abaixo, os números.

IPVA

855.025 veículos com imposto quitado

R$ 968.518.875,45 arrecadados

164 automóveis com dívidas

R$ 333.436.896,95 de débito

IPTU

630 imóveis com impostos quitados

R$ 794.306.762,90 arrecadados

888 imóveis ainda com débitos

R$ 442.507.542,14 de dívida

Nota Legal e regularização

Pessoas que não estiverem com os impostos em dia e quiserem participar dos sorteios do Nota Legal têm até esta segunda-feira (7) para regularizar as dívidas com o GDF. O sorteio será realizado em 27 de outubro, com R$ 3 milhões em prêmios.

Quem quiser regularizar sua situação pode acessar o portal da Secretaria de Economia, consultar débitos e fazer pagamentos. Como opção, os pagamentos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. O contribuinte que optar por essa modalidade deve fazer simulações nos sites das empresas credenciadas – Datalink, Vamos Parcelar e Zapay –, pois as taxas cobradas variam.

Feita a negociação de parcelamento, a empresa escolhida tem até 48 horas para repassar, integralmente, o valor dos tributos aos cofres públicos. Após esse prazo, a secretaria recomenda que o proprietário do veículo acesse o site ou o aplicativo para confirmar a quitação do imposto. Consulte seus débitos e regularize a situação na página da Secretaria de Economia.

Com informações da Agência Brasília