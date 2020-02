“Nós estamos prontos para atender os casos de coronavírus”, diz diretor do HRAN

PUBLICIDADE 

Hospitais do Distrito Federal atenderam nesta quarta-feira (26) a dois casos suspeitos de coronavírus. O primeiro paciente foi internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e já foi descartada a existência da infecção. O segundo segue em investigação. Na rede pública, o HRAN é a unidade de referência para tratamento de possíveis casos da doença no DF. Hoje a unidade dispõe de quatro leitos e um isolamento à disposição de possíveis infectados. A segunda pessoa com suspeita de ter contraído a doença está internada no Hospital Santa Lúcia. Com esses já são sete casos suspeitos no DF. Seis foram descartados.

“Nós estamos prontos para atender os casos de coronavírus”. O último paciente que chegou aqui foi encaminhado imediatamente para o isolamento como determina o protocolo. Em todos os casos suspeitos as pessoas vão para o isolamento até que sejam feitos os exames”, explicou Leonardo Ramos, diretor do HRAN. O médico considera correto o procedimento adotado em São Paulo, em que o paciente com coronavírus – o primeiro do Brasil – foi encaminhado para isolamento domiciliar. De acordo com protocolo da Secretaria de Saúde do DF, os casos de menor gravidade da doença em tratamento na cidade também deverão ficar em quarentena em casa.

O caso suspeito de coronavírus encaminhado ao HRAN tratava-se de uma pessoa que chegou ao hospital na madrugada de hoje (26) dizendo ter os sintomas do COVID-19. Ela disse ter sido contaminada por meio de contato com pessoa que vei da Espanha. O paciente foi imediatamente enviado para o isolamento enquanto a possível contaminação era investigada. Ainda na manhã de ontem o caso foi descartado.

A secretaria de Saúde do Distrito Federal recomenda: evitar contato com pessoas infectadas; lavar as mãos com frequência, especialmente após contato com direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes e após se alimentar; usar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e boca ao espirrar e tossir; evitar tocar nas musosas dos olhos; higienizar as mãos após tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; manter os ambientes bem ventilados e evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Hospitais de referência

O Distrito Federal dividiu sua rede de referência para atendimento do coronavírus da seguinte forma:

Adulto imunocompetente -Hospital Regional da Asa Norte, e em caso de confirmação de transmissão local, demais Hospitais das regiões de Saúde;

Adulto imunossuprimido: IGESDF – Hospital de Base;

Criança (até 13 anos e 11 meses e 29 dias) – Hospital Materno Infantil (HMIB);

Gestante – Hospital Materno Infantil (HMIB).

O retorno do paciente a residência deve ser feita por transporte sanitário e realizada orientação para contactantes. O acompanhamento da evolução do caso se dará pela Atenção Primária de Saúde (APS), cujos profissionais receberão treinamento adequado.

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma imediata (até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Em todo o mundo já foram confirmados mais de 40 mil casos desde o início de fevereiro deste ano. No dia 31 de dezembro de 2019, a China informou a ocorrência de doença respiratória aguda grave na província de Hubei. O período de encubação da doença varia de um a 12 dias. E a taxa de letalidade é de 2%.