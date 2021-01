No primeiro dia, DF vacinou 2 mil pessoas contra o novo coronavírus

PUBLICIDADE

Apenas no primeiro dia de vacinação contra o novo coronavírus no Distrito Federal, nessa terça-feira (19), foram imunizadas 2.063 pessoas durante a primeira fase da campanha. O grupo de imunizados inclui profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus, idosos a partir de 60 anos em unidades de acolhimento e seus cuidadores e indígenas.

A aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac ocorreu em 12 hospitais e, de forma volante, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia e em duas unidades de acolhimento para idosos.

Os dados são parciais e foram apurados até às 19h desta terça-feira (19). Algumas unidades começaram a vacinar no período da tarde ou continuaram a vacinação após às 19h.

Veja, abaixo, os números por Região de Saúde.

Região de Saúde Central: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Locais de vacinação: Hospital Regional da Asa Norte, equipes volantes em unidades de acolhimento e hospitais Materno Infantil e Apoio.

Número de vacinados: 200.

Região de Saúde Centro-Sul: Guará, Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Locais de vacinação: Hospital Regional do Guará e equipes volantes em unidades de acolhimento.

Número de vacinados: 452.

Região de Saúde Norte: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Locais de vacinação: Hospitais regionais de Planaltina e Sobradinho.

Número de vacinados: 375.

Região de Saúde Oeste: Brazlândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Locais de vacinação: Hospitais regionais de Brazlândia e Ceilândia e UPA de Ceilândia (vacinação volante feita por equipe da Secretaria de Saúde).

Número de vacinados: 474.

Região de Saúde Sudoeste: Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local de vacinação: Hospital Regional de Samambaia.

Número de vacinados: 173.

Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria.

Locais de vacinação: Hospital Regional do Gama e Hospital Regional de Santa Maria (Iges-DF).

Número de vacinados: 301.

Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local de vacinação: Hospital da Região Leste.

Número de vacinados: 88.

Todos os 15 hospitais que aplicam a vacina na primeira fase já receberam as doses da Rede de Frio. A logística de distribuição se dá de acordo com o número de unidades de cada região, sendo, por isso, realizada conforme a realidade local e o quantitativo de doses entregues.

Ao todo, o Distrito Federal recebeu 106.160 doses de vacina que irão imunizar 53.080 pessoas em duas doses administradas no intervalo de 14 a 28 dias. A Secretaria de Saúde reforça a recomendação de que a população não procure as unidades de vacinação, porque neste momento será imunizado somente o público-alvo da primeira fase.

Lares de idosos

Nesta terça-feira (19), também começou a imunização nas instituições de longa permanência. Na Casa do Vovô, na 603 Norte, foram vacinados 34 idosos e todos os profissionais de saúde e cuidadores que trabalham na instituição.

A cuidadora de idosos da instituição, Maria Princesa da Costa, 60 anos, diz sentir-se honrada de tomar a vacina no primeiro dia, pois ela utiliza o transporte coletivo e já faz parte do grupo de risco. “Essa vacina é uma esperança de dias melhores, uma vitória para nós que estamos na linha de frente desta pandemia”, comemora.

Para o engenheiro Antônio Eduardo Reis, 69 anos, é um privilégio estar no primeiro grupo prioritário da vacinação. “Tendo em vista o pequeno número de doses recebidas no Distrito Federal, estar incluso no primeiro dia é algo muito positivo, pois essa vacina é algo que prolonga a vida do idoso e nos dá mais tranquilidade”, afirma.