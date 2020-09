No DF, vandalismo na Rodoviária custa R$ 50 mil mensais aos cofres públicos

PUBLICIDADE

O vandalismo e a falta de educação têm deixado prejuízos na Rodoviária do Plano Piloto. São problemas como banheiros depredados, lixeiras destruídas ou furtadas, cabos de energia, caixas de incêndio danificadas e vidros da estação do BRT quebrados.

No mês de julho, a conta dos reparos feitos pela Administração da Rodoviária fechou em R$ 22.120. E os banheiros são o principal foco do vandalismo diário. Mensalmente, a equipe técnica da rodoviária repara em torno de 20 torneiras. Cerca de 100 vasos são desentupidos por mês. Outros tantos, quebrados, precisam ser substituídos. E sem das 20 luminárias substituídas, em média, toda semana.

Um esforço que, além provocar repetição de ações, gera muitas reclamações do público. “Certo dia vi um cidadão em cima da privada. No outro, um morador de rua arrancando uma torneira da pia. Aqui, é muito complicado. Tem dias que prefiro usar um banheiro do Conjunto Nacional por conta disso”, explica o motorista de ônibus, Francisco Régis, que diariamente está no local.

A passageira Sidneia Maria faz diariamente a linha Rodoviária/Lago Norte, onde trabalha. Segundo ela, o banheiro feminino tem porta quebrada, vasos entupidos e, muitas vezes, o mau-cheiro é forte. A gente sabe que tem muito vândalo passando aqui”, informa.

O terminal de Brasília funciona 24 horas por dia. Possui dez banheiros, sendo cinco de cada sexo. Nesta segunda-feira (31), oito deles tinham algum tipo de avaria. Mictórios arrancados, torneiras quebradas e as portas danificadas foram os principais estragos constatados pela reportagem da Agência Brasília.

“Em algumas situações, a PM dá um flagrante e pega o vândalo. Mas, a falta de educação é muito grande e atrapalha também o comércio que funciona aqui. Quem é que vai comprar algo ou procurar um produto num lugar sem um banheiro decente?”, questiona o presidente da Associação dos Usuários da Rodoviária, Keslew Caixeta.

O administrador do terminal, Josué Oliveira, relata a dificuldade em manter o local em ordem. Segundo ele, até mesmo um vagão do elevador da Rodoviária serviu de “moradia” para pessoas em situação de rua. A administração interveio e pediu a saída da família.

“A gente tem problemas com usuários de drogas e, às vezes, ambulantes e passageiros que depredam só para fazer o mal. Estimo que se tivéssemos um contrato de manutenção mensal com uma empresa o gasto seria de R$ 50 mil mensais”, explica.

A Rodoviária conta agora com 40 lixeiras de plástico novas e que estão sendo verificadas diariamente por servidores. Cinco delas sumiram nas últimas duas semanas.

Reformas

A Novacap também investe em uma série de reformas na Rodoviária para melhoria da infraestrutura. Foi firmado, por exemplo, um contrato de manutenção de 12 escadas rolantes e elevadores – além da manutenção preventiva dos mesmos ao longo de 12 meses. O investimento total é de R$ 1,8 milhão.

Com informações da Agência Brasília