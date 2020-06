No DF, estádios serão fiscalizados na próxima semana

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (24), a força-tarefa coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer, se reuniu para definir o calendários de visitas aos estádios, na próxima semana, para fiscalizar e vistoriar os equipamentos públicos da cidade.

A ação, que visa garantir comodidade e segurança aos seus frequentadores, deve analisar, entre outros, itens como acessibilidade, segurança, conforto, condições sanitárias e de higiene. A previsão é de que as visitas sejam concluídas em um prazo de até 20 dias, podendo ser prorrogado se necessário.

Nesse primeiro momento, o grupo deve comparecer, respectivamente, aos estádios Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, no Gama (dia 29); Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia (dia 30); Elmo Serejo Farias, o Serejão, em Taguatinga (dia 1º); e Augustinho Lima, em Sobradinho (dia 2).

Com informações da Agência Brasília