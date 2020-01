Nesta sexta a PM reforça segurança em Taguatinga e Ceilândia

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) a Polícia Militar reforçará o policiamento em Taguatinga e Ceilândia com o emprego do efetivo administrativo da corporação. É a primeira edição da Operação Soteria na região do Comando de Policiamento Regional Oeste.

A operação objetiva promover a ostensividade da Polícia Militar, reforçar a segurança pública e potencializar o bem-estar e sensação de tranquilidade dos moradores dessa região.

Os policiais se concentrarão às 12h30, no pátio do Quartel do Comando Geral da PM, no Setor Policial Sul. Em seguida, serão distribuídos nas vias de Taguatinga e Ceilândia.

Serviço

Local: Quartel do Comando Geral da PMDF

Horário: 12h30

Objetivo: reforço do policiamento em Taguatinga e Ceilândia