Natal chegando: Iguatemi Brasília realiza campanha de arrecadação de brinquedos

Assim como em 2019, o Iguatemi Brasília juntamente com o Rotary Club do Lago Norte vão arrecadar brinquedos que serão doados no Natal a entidades humanitárias da capital. O objetivo é dar esperança e ajudar as organizações que cuidam de crianças carentes do Distrito Federal.

As doações serão recebidas no piso térreo do shopping até o dia 20 de dezembro. As entidades beneficiadas serão a Mãos Amigas no Varjão, o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) e a Creche Arco-Íris no Itapoã, que atendem mais de 200 crianças e recebem apoio do Rotary Club durante o ano todo

“Em 2019 foram arrecadados 300 brinquedos para doação. O Iguatemi está localizado em um lugar favorável e acreditamos que esta parceria pode agregar à campanha e potencializar os resultados este ano”, conta o presidente da associação, Fernando Varanda.

Para a gerente de Marketing do Iguatemi Brasília, Luciana Pondé Fonseca, é importante valorizar ações que visam proporcionar o bem-estar social. “Acreditamos que é preciso dar o apoio que pudermos a entidades como o Rotary, que impactam positivamente comunidades que precisam. É motivo de muito orgulho para o Iguatemi poder contribuir de alguma forma”, comenta.

O Rotary Club do Lago Norte faz parte de uma rede global de líderes comunitários que se dedicam a promover o bem estar social ao fomentarem a paz, a saúde, apoiar a educação e favorecer o desenvolvimento econômico nas regiões em que atua. A entidade presta assistência a instituições que atendem crianças e idosos, realizando campanhas de doação de materiais escolares, páscoa, cestas básicas, agasalhos e brinquedos