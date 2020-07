“Não tenho problema em fechar tudo de novo”, diz Ibaneis Rocha

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (14), durante entrevista à TV Record, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que o DF pode voltar ao estágio rígido do isolamento social. Bares e restaurantes podem reabrir a partir de amanhã, quarta-feira (15).

“Não tenho problema em usar a caneta e fechar tudo de novo”, disse. Ele afirmou que o aumento de casos nas últimas semanas já estava previsto. “Nossos estudos e os da UnB já previam o pico entre 10 e 25 de julho. Em agosto, devemos estar livres do quadro grave da doença. Mas livre do vírus, não. Para que tenhamos uma liberdade maior, teríamos que ter 70% da população infectada. Em agosto, teremos entre 30% e 35%”, detalhou.

Segundo Ibaneis, a cada teste positivo, outras 19 pessoas foram contaminadas e não apresentaram sintomas. “Eu digo sempre: Estou fazendo o que está estendo do meu alcance. Consigo ofertar atendimento a saúde, mas a vida, depende de cada um. Por isso faço um apelo: quem puder, fique em casa. Se for sair, use máscara, higienize as mãos”.