“Não entendi o porquê de tanto ódio”, diz delegado vítima de racismo. Veja depoimento

“Até o momento não entendi o porquê de tanto ódio em uma só pessoa, o pior é saber que este tem histórico de violência e já praticou fatos semelhantes com outros negros”, diz o delegado Ricardo Viana, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vítima de racismo na capital. “Nós vivemos em um racismo estrutural”, lamenta Viana.

A agressão aconteceu na noite dessa sexta-feira (8) em uma loja do McDonald’s. Um morador do Lago Sul estava no estabelecimento, na QI 23, e chamou o delegado de “macaco” e “viado”. “Na noite de ontem, após me dirigir à lanchonete McDonald”s da QI23, juntamente com uma das minhas filhas, fui surpreendido por um indivíduo aparentemente fora de si, o qual, por motivos que até o momento desconheço passou a empurrar-me e ofender-me chamando de “macaco”, “viado” e falou que iria me “pegar”, continuamente arremessou um pé de sua chinela em minha direção”, explicou o delegado.

Viana explica que “populares que ali estavam tentaram conter a confusão, ocasião em que, após me identificar como policial e dar ordem de prisão, o indivíduo evadiu-se do local sendo preso posteriormente por uma equipe de Policiais Militares que me prestaram apoio”.

