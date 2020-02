Na CLDF Ibaneis investe na questão tributária

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o presidente, Jair Bolsonaro, errou ao culpar os estados pelo aumento do preço dos combustíveis. “O presidente da República tem umas posições até interessantes, porque geram o debate. Este é um debate que precisa acontecer no âmbito do Confaz. O que for decidido no Confaz eu vou adotar como governador. O que não posso é quebrar uma regra que é de um conselho de secretários de Fazenda. Esta é uma medida que está afeita aos governadores de Estado”.

O governador disse, ainda, que o presidente Bolsonaro tem parcela de acertos, mas que no caso da questão tributária ele tem uma grande quantidade de erros, já que a maioria dos impostos que incidem sobre os combustíveis são federais. O governador deu a declaração após participar da reabertura dos trabalhos na Câmara Legislativa.

“Ele deveria primeiro dar o exemplo ao zerar o imposto federal”, disse o governador.

O governador Ibaneis defendeu a decisão de transformar o Hospital das Forças Armadas em unidade de referência para receber os brasileiros que serão repatriados da China, onde há epidemia de coronavírus. “Esse vírus vai chegar ao Brasil em determinado momento. Acho que com essa medida em relação ao HFA faz com que tenhamos um hospital bem qualificado para que possamos dar a atenção necessária aos brasileiros ou aos estrangeiros que estiverem aqui e que venha a adquirir o vírus”, avaliou.

Em seu discurso na abertura dos trabalhos da Câmara Legislativa, o governador do Distrito Federal defendeu o aumento da pena para crimes cometidos contra a mulher. Ele enviou um ofício ao presidente da República sugerindo a alteração da legislação dos crimes que antecedem o feminicídio. “Com isso a gente tem um alerta na questão do feminicídio”, disse o governador. Ibaneis também voltou a dizer que a divulgação dos casos de feminicídio deve mudar, como ocorreu com o suicídio. “Este crime é um crime de ódio. Temos que tratar isso com mais seriedade. A Câmara Legislativa é o ambiente adequado para se fazer esse debate e eu pedi ao presidente da comissão que trata do tema que levasse adiante o debate para que chegamos a conclusões”, avaliou.

Saúde

Ibaneis disse que a saúde continua sendo prioridade em 2020. Ele destacou que para melhorar o atendimento serão construídas sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e três hospitais, o Centro Sul, o Materno-Infantil e o geral da Ceilândia. Com isso será possível “desafogar o sistema”. O governador ambém apontou com meta para 2020 a construção de delegacias, unidades Corpo de Bombeiros e quartéis da Polícia Militar em todas as cidades do DF. “Não é possível que cidades com o Sol Nascente/ Por do Sol, que tem cerca de 120 mil habitantes, dependa integralmente da Ceilândia tanto para o atendimento de saúde quanto de segurança”, avaliou.

“Este é o ano vamos avançar muito no Distrito Federal. No ano passado tivemos muitos embates na Justiça, como o do túnel de Taguatinga, do hospital oncológico. São questões que já estão resolvidas”, ressaltou o governador. Ibaneis anunciou que a cada trimestre será lançado pelo seu governo um novo pacote de obras destinadas a melhorar a infraestrutura da cidade. “Este é o ano da virada no DF também na questão do emprego”, previu.