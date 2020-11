Mulher se joga de veículo em movimento durante roubo no Lago Sul

PUBLICIDADE

A Polícia Militar doDistrito Federal conseguiu recuperar neste sábado (20), um veículo que havia sido roubado na região administrativa do Lago Sul. De acordo com as informações divulgadas, os policiais realizavam uma patrulha quando encontraram a proprietária do carro, que tinha sido levada pelos assaltantes e acabou pulando do automóvel em movimento.

Ainda segunda as informações, dois homens abordaram a vítima em um supermercado, na QI 23. Eles roubaram o celular e o carro da mulher, além de ameaçá-la com uma faca. Pórém ela conseguiu saltar do veículo em movimento durante uma curva.

A equipe que estava no local solicitou que o patrulhamento da região fosse intensificado. Posteriormente, a Inteligência PMDF informou que o possível destino do veículo seria a cidade de São Sebastião. Ao chegar no local, os agentes encontraram o automóvel estacionado ao lado de um evento em um campo de futebol.

Ainda com o apoio da Inteligência da PMDF, o monitoramento do local foi realizado, porém nenhuma pessoa se aproximou do veículo. Por fim, a dona do carro foi informada e automóvel foi levado para a 10ª DP, onde passou por perícia e investigação.