MPDFT apura fraude em contrato do hospital de campanha do Mané Garrincha

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou uma operação nesta sexta-feira (15) para investigar possíveis irregularidades na contratação emergencial realizada para o hospital de campanha do Mané Garrincha. A suspeita é que a empresa contratada tenha burlado regras e firmado contrato com a Secretaria de Saúde de forma irregular.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas regiões de Taguatinga, Asa Norte, Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e Lago Sul, em empresas e residências de empresários e do servidor público suspeito de participar da suposta fraude. Agentes também estiveram na Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde da SES-DF, responsável pela contratação.

O valor desse contrato firmado é de aproximadamente R$ 79 milhões. A suspeita é que não tenha havido as formalidades pertinentes para a contratação, causando prejuízo aos cofres públicos. O hospital, com 200 leitos, deve ser inaugurado na próxima semana.

A investigação é conduzida pela Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor) em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), do MPDFT. A ação também tem apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).