MPDFT adere à campanha “Sinal Vermelho para a Violência Doméstica”

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (6), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) uniu-se ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em prol da campanha “Sinal Vermelho para a Violência Doméstica”, que busca incentivar que mulheres em situação de violência denunciem os agressores durante o período de isolamento social.

A campanha lembra que mulheres que se encontram em situação de violência doméstica se dirijam a farmácias cadastradas e peçam socorro por meio de um “X” desenhado na mão.

Atendentes e farmacêuticos de cerca de 10 mil estabelecimentos em todo o Brasil foram orientados a acolher as cidadãs e chamar a polícia quando o alerta for identificado.

De acordo com as promotoras de Justiça que integram o Núcleo de Gênero do MPDFT, a campanha é mais um importante canal para denúncias de violência doméstica e está alinhada com as recomendações da ONU Mulheres . “É preciso lembrar que a necessidade de isolamento para a contenção da Covid -19 pode dificultar o reporte às autoridades públicas das situações de violência. Desta forma, estratégias que facilitem a denúncia são necessárias para fins de reversão desse quadro”,concluíram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE