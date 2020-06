Movimento “Todos pela democracia” confirma manifestação no DF para amanhã (7)

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Neste sábado (6), o movimento “Todos pela democracia”, que organiza as manifestações antirracistas e antifascistas na capital, divulgou uma nota oficial que confirma para amanhã (7) o ato que estava previsto para acontecer. A confirmação vem após reunião com o Coronel Cristiano da Polícia Militar do Distrito Federal

Confira na íntegra a nota divulgada pelo Movimento “Todos pela democracia”

“O Movimento “Todos pela democracia“ informa por meio desta nota que após nova reunião com a Secretaria de Segurança Pública, ficou acordado que o ato “Todos pela democracia” marcado para amanhã (07/06), às 9h, em frente ao Museu da República está mantido!

O horário, local e percurso foram informados à Secretária de Segurança Pública, demais órgãos do GDF, advogados e representantes dos diversos Movimentos Sociais presentes nesta reunião!

Todos os participantes estão sendo orientados a cumprir as determinações das autoridades sanitárias, usar máscaras, álcool em gel e respeitar o distanciamento social.

O Movimento reiterou o caráter pacífico do ato e que está nas mãos do governador Ibaneis Rocha e do Secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, a responsabilidade de garantir o direito legal dos manifestantes de se reunirem em paz sem serem provocados ou ameaçados por quem quer que seja.

O Desgoverno Bolsonaro quer sufocar a democracia e segue com o joelho no pescoço do povo brasileiro.

E como todos nós precisamos respirar a manifestação vai ocorrer!”

Vamos às ruas!

#ForaBolsonaro

