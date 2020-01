Motorista que atropelou ciclista consegue liberdade provisória com medidas cautelares

PUBLICIDADE 

Em audiência de custódia Luzia Ferreira de Assis, presa pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro – CPB) conseguiu liberdade provisória.

Ao decidir pela liberdade provisória, a juíza plantonista explicou que “a medida cautelar mais gravosa da prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio (último argumento), se presentes seus requisitos (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (art. 310, II, CPP)”.

Além disso, a magistrada observou que a autuada possui condições pessoais favoráveis para ter a liberdade restituída, como o fato de ser primária e possuir bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito. Segundo a juíza, não há indicativos concretos de que ela pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal. “Desse modo, a liberdade provisória é a medida adequada à situação em apreço”, afirmou.

No entanto, para fazer jus a isso, a indiciada terá que cumprir as seguintes medidas impostas pela juíza: “I – comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural; IV – comparecimento mensal ao juízo processante para que justifique as suas atividades; V – comparecimento ao juízo processante em 48 horas após a soltura para informar e comprovar o endereço em que poderá ser encontrada”.

Por fim, vale ressaltar que, embora tenha sido autuada por tentativa de homicídio, cuja pena é superior a quatro anos, a juíza verificou que tal tipificação ainda poderá ser alterada, pois trata-se de crime cometido no trânsito com pessoa embriagada e que não possui CNH. Assim, esclareceu que somente após o devido processamento perante o juízo natural da causa (vara para onde o processo foi distribuído) é que se poderá dar o devido enquadramento à conduta.

Os autos do inquérito policial foram remetidos ao Tribunal do Júri de Ceilândia, onde o feito irá tramitar.

Com informações do TJDFT.