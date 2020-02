Motorista de app é espancado e sequestrado no Paranoá

PUBLICIDADE 

Um motorista de aplicativo foi agredido e colocado no porta-malas do próprio veículo na madrugada desta terça-feira (25), no Paranoá.

A vítima foi chamada para uma corrida e, chegando ao local, foi levado para um matagal, amarrado e espancado. Segundo a Polícia Militar (PMDF), três adolescentes, sendo dois de 14 anos e um de 12, seriam os responsáveis pelo ato infracional.

Após amarrar o motorista, os três adolescentes fugiram com o veículo. Mais tarde, eles decidiram voltar ao local e colocar a vítima no porta-malas, com a ajuda de um homem maior de idade. Em seguida, seguiram em direção ao Plano Piloto.

A PMDF percebeu o grupo transitando pelo Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e solicitou parada, mas o grupo ignorou e seguiu em alta velocidade. Na altura do Conic, eles perderam o controle e capotaram o veículo.

Neste momento, os militares ouviram os gritos do motorista preso no porta-malas. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital.

O adulto conseguiu fugir, mas os adolescentes foram detidos e levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).