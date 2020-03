Motociclista bate em caminhão e vem a óbito na BR-040

PUBLICIDADE 

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na manhã desta sexta-feira (20). O acidente aconteceu na BR-040, pouco antes do monumento Chifrudo, sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi informado de que a moto teria batido na traseira do caminhão. Quando os militares chegaram, o motociclista estava caído, e o caminhão não estava na pista.

Os bombeiros fizeram o trabalho de reanimação da vítima. Porém, Francisco das Chagas Viana da Silva, 38 anos, apresentou traumatismo craniano encefálico (TCE) e não resistiu.

A via precisou ser interditada sentido Brasília no momento do atendimento dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou aos cuidados do local.