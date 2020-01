Motoboy sofre infarto e é levado ao hospital pela PMDF

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) atuou no atendimento a um motociclista nesta sexta-feira (24). O homem estava caído no chão, na comercial da 704 Norte se queixando de fortes dores no peito.

Segundo a PMDF, houve demora no atendimento médico por parte dos órgãos cabíveis e, por isso, os militares colocaram o motociclista em uma viatura e o levaram ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Chegando lá, os médicos da unidade revelaram que se tratava de um infarto.

Ainda de acordo com a PMDF, os médicos informaram que o rápido transporte dos policiais salvou o motociclista, que não foi identificado. O atual estado de saúde dele não foi informado.