Moto com chassi adulterado e R$ 52 mil em multas é apreendida no Recanto das Emas

Uma motocicleta foi apreendida nesta sexta-feira (29), por volta de meio dia, após o condutor abandoná-la na quadra 115 do Recanto das Emas.

Após vistoria, a equipe constatou que a moto estava com o número do chassi raspado, numeração do motor adulterado e R$52.654,80 em multas. A moto foi apreendida e levada para à 27ª DP.





As informações são da PMDF