Morre terceira vítima de incêndio em Samambaia

PUBLICIDADE 

O incêndio ocorrido em uma casa na QR 425, em Samambaia Norte, na última segunda-feira (24), fez mais uma vítima fatal. O garoto Adryan Pereira, 4 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta terça (25).

Kyara Pereira, 2 anos, e Daniel Pereira Lopes, 35, também faleceram por conta das queimaduras. Kyara morreu na hora; Daniel veio a óbito no hospital, após entrar na residência em chamas para tentar salvar as crianças.

Além dos três, a bebê Ketlen, de 6 meses, também foi atingida pelo incêndio. Ela segue internada. A mãe das crianças, Romária Pereira, não se feriu, mas está em estado de choque.

O caso

Um incêndio em uma casa na QR 425 de Samambaia vitimou quatro pessoas no domingo (23). Ao todo, um homem e três crianças foram atingidos. Quatro cômodos foram destruídos pelo fogo.

O incidente aconteceu após o padrasto e a mãe das três crianças irem a uma padaria, no início da noite. Quando voltaram, ouviram os gritos dos vizinhos e perceberam que a casa estava em chamas.

Daniel Pereira Lopes, 35, entrou na casa para tentar salvar as crianças e acabou com 95% do corpo queimado.

As vítimas são:

BUSCA JBr.

Kyara Pereira, 2 anos, veio a óbito no local;

Daniel Pereira Lopes, 35 anos, teve 95% do corpo queimado. Foi levado ao HRT e depois internado no Hran. Veio a óbito na terça (25);

Adryan Pereira, 4 anos, teve 70% do corpo queimado. Foi levado ao HRT e depois internado no Hospital de Base. Veio a óbito na terça (25);

Ketlen, 6 meses. Teve queimaduras de segundo grau no rosto e no braço. Foi levada ao HRT e depois internada no Hospital de Base;

A mãe das três crianças, Romária Pereira da Silva, 31 anos. Sofreu queimaduras no rosto, sem gravidade. Estava em estado de choque. Foi levada ao HRT.