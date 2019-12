Montadora de veículos: R$200 milhões investidos no DF

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (18) o Governo do Distrito Federal firmou acordo com a montadora de veículos CAB Motors para a instalação de uma fábrica no Polo JK, em Santa Maria. A partir do próximo ano, a empresa dará início à construção do espaço de 70 mil metros quadrados, com investimento de R$ 200 milhões e expectativa de gerar 420 empregos a partir de 2021.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, e o vice-governador, Paco Britto, receberam o presidente do grupo Ferreira Souza, Antonio Ferreira Souza, para tratar da instalação da montadora na capital. Ibaneis Rocha dirigiu um dos veículos, modelo Stark Mountain, e aprovou o acordo e o automóvel. “O meu já está encomendado. Maravilhoso”, referendou o chefe do Executivo.

“Decidimos vir para o Distrito Federal a convite do governador Ibaneis e do Paco Britto. A posição geográfica da capital é indiscutível. O acolhimento do GDF em relação ao nosso projeto tem sido sensacional”, contou Ferreira Souza. “Aqui, ele se torna nacional e internacional pelas embaixadas e a visibilidade que Brasília tem. Somos a única fábrica 100% nacional, com todo o projeto brasileiro, estrutura de chassi e carroceria nacionais”.

A fábrica a ser construída no DF será para o chassi, carroceria e montagem dos veículos. A expectativa do grupo é que os 420 empregos surjam a partir da produção mensal de 100 automóveis. Além das instalações no DF, a CAB Motors está levando um Centro de Desenvolvimento e Pesquisa a Araripina (PE) e uma montadora a Pedra (PE).

“O GDF tem demonstrado vontade de acolher empresas, gerar emprego e renda. A gente não viu isso em nenhum lugar, essa disposição do governo em absorver projetos que gerem emprego e renda”, acrescentou Souza.

A próxima etapa do acordo é o lançamento da pedra fundamental da fábrica em Brasília. O evento está agendado para 29 de janeiro do próximo ano.

Com informações da Agência Brasília.