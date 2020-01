Ministro da Cidadania visita terreno no Sol Nascente

PUBLICIDADE 

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, visitou nesta segunda-feira (20) o terreno no Setor Habitacional Sol Nascente onde será construída a Estação Cidadania, espaço que oferecerá programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação profissional, serviços socioassistenciais e políticas de prevenção à violência para a população do Sol Nascente/Pôr do Sol.

Terra foi à região a convite do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que destinou emenda ao projeto, e ao governador Ibaneis Rocha, que não pode comparecer ao encontro. O ministro afirmou que o intuito da Estação Cidadania é juntar propostas de cultura, esporte e de desenvolvimento social em um só lugar. “Trouxe a equipe técnica que fará algumas medições para adequar o projeto, que une esporte, cultura, desenvolvimento social, centro de convivência de idosos, crianças e jovens com deficiência…”, afirmou.

“Nós temos o recurso, temos a área, que é algo difícil porque tem que ser uma área grane. Agora é só ultimar o projeto. Acredito que nesse semestre ainda a gente tenha o início da obra.”

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, também esteve presente durante a visita. Ele falou sobre a importância de inaugurar uma unidade do Estação Cidadania no Sol Nascente. “O Sol Nascente/Pôr do Sol foi durante muito tempo considerado a maior invasão do Brasil. O GDF tem feito um esforço muito grande no sentido de fazer a infraestrutura da região e trazer os equipamentos públicos que a comunidade tanto precisa. Mas uma questão fundamental é cuidar dos jovens, que às vezes não tem como ocupar o tempo fora das escolas”, afirmou.

O projeto deve custar até R$ 10 milhões aos cofres públicos.

Outras ações

Pires revelou que o GDF trabalha para levar melhorias à região. O governo viabiliza, junto aos órgãos competentes, a inauguração de duas escolas, uma unidade de pronto-atendimento (UPA), uma delegacia de polícia, quartéis para bombeiros e policiais militares. O secretário projeta que estas obras sejam realizadas no segundo semestre.