Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloa veículos, celulares e som automotivo apreendidos de traficantes no DF

PUBLICIDADE

No próximo dia 31 de agosto acontece o segundo leilão do patrimônio apreendido do tráfico de drogas no Distrito Federal. Realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estarão disponíveis 19 lotes entre carros, motocicletas e equipamentos de som.

Os leilões sempre são movimentados no DF. No último dia 15 de julho, em leilão realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP), quase R$ 500.000 foram arrecadados. Todo o dinheiro foi levado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para o financiamento de ações de prevenção e de combate às entorpecentes no País.

Entre os projetos financiados pelo Funad no qual o DF será contemplado, está a Escola Nacional de Cães de Faro. A estrutura, que está sendo construída na sede da Polícia Rodoviária Federal, vai permitir a capacitação de policiais para operar cães farejadores em todo o País. A inauguração está prevista para novembro deste ano.

Os lances têm início a partir da metade do preço de avaliação do mercado. Para participar, é preciso efetuar o cadastro no site clicando aqui.