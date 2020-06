“Minha cidade”: universitária ama Samambaia, mas lamenta desrespeito ao isolamento social

PUBLICIDADE

A universitária Kesia Alves, de 19 anos de idade, tem Samambaia, lugar em que mora há quatro anos, no coração. No entanto, ela, que nasceu em Taguatinga, está preocupada com o desrespeito ao isolamento social na cidade. Ela gravou um vídeo para a gente lamentando a situação e também testemunha outras cenas que têm observado da janela do prédio em que mora.

A partir de agora, vamos receber vídeos que integram o projeto de “Jornalismo participativo”, em que os cidadãos poderão participar contando histórias da cidade e também para revelar os laços de carinho que têm com o lugar em que moram.



Quer participar? Mande seu vídeo pelo whats app contando a sua história, com nome, cidade e identidade para (61) 98114.6708