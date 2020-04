Militares detêm adolescente que deu tiro na rua na Estrutural

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (28), policiais prenderam um adolescente de 16 anos que atirou em uma área residencial da Estrutural. Ninguém ficou ferido com a ação do jovem, e a arma era caseira.

De acordo com o terceiro-sargento Fábio Oliveira, na hora do disparo o adolescente estava com um grupo. “Quando ele viu a viatura, tentou fugir, mas foi alcançado por nós”, disse.

De acordo com o menino, ele estava testanto a arma. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde já havia sido registrada uma passagem dele por receptação.