Mesmo com chuva, foliões seguem firme no Carnaval de Brasília

Nem a chuva que insistiu em cair durante toda a tarde de ontem impediu que os brasilienses curtissem a segunda-feira de Carnaval. Em todos os pontos da cidade onde havia programação para a saída de blocos – Parque da Cidade, Setor Comercial Sul, Asa Norte, Ginásio Nilson Nelson – havia foliões prontos para encarar a chuva. O DJ Ops, do Aparelhinho, era um dos que preferiram apostar na alegria.

“Esse é o primeiro Carnaval em que nós saímos com a charretinha, que é o novo Aparelhinho, mas tivemos problemas técnicos com estrutura da charrete e com o som automotivo, que é o que estamos usando agora. O técnico que montou o carrinho está aqui arrumando pra gente”, explicou o DJ. Com esses contratempos a turma do aparelhinho perdeu parte do seu tempo de apresentação.

Quando os consertos foram concluídos restavam apenas duas horas para tocar, mas o bloco promete uma nova apresentação nos próximos dias para compensar o atraso. “Ou a gente saí junto com o Divinas Tetas, na Funarte, ou na quarta-feira de cinzas, numa saída relâmpago”, revelou o líder do bloco.

Quando o Aparelhinho finalmente começou a tocar, os fãs do bloco rapidamente se aglomeraram em torno do carinho de som alegórico, que dá nome ao bloco. Com suas cores azul e laranja o Aparelhinho já é velho conhecido dos foliões de Brasília que curtem o Carnaval nos setores Bancário e Comercial Sul. O Aparelhinho representa uma ressignificação dos trios elétricos baianos, das aparelhagens paraenses, das troças pernambucanas e dos carros alegóricos do carnaval tradicional. Um bloco original, único em Brasília, em que os DJs puxam a festa e os próprios foliões ajudam a empurrar a estrutura ao redor do percurso.

Titia San, de 20 anos, está passando o Carnaval em Brasília pela segunda vez. Nos outros ela costumava ir para Salvador ou Recife. Mas não se intimidou com a chuva. “A chuva dá uma leve desanimada, mas é só chegar no bloquinho que tem uma boa música, tem os amigos e a gente já está de novo online.

O Carnaval chuvoso também foi uma alternativa de diversão para as crianças. A Jornalista Juciara, abrigada numa das marquises do Setor Comercial, acompanhava cinco crianças animadas que curtiam o som do bloco Sereias Douradas. “Eu prometi a elas que as traria para o Carnaval, e aqui estou. Trouxe roupas, comida, e estamos aqui curtindo o Carnaval de Brasília.

Segurança

A programação da festa no Setor Comercial Sul teve início no começo da tarde ontem. De acordo com a Polícia Militar, que fazia segurança do local, depois de quatro horas de folia nenhuma ocorrência havia sido registrada. Para entrar no local destinado a apresentação dos blocos era preciso passar por uma revista. Até meados da tarde não havia fila. No início da noite, a espera pela poderia ser de cerca de 20 minutos. A festa no local estava tranquila.