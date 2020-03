Mês da Mulher: Projeto Grafite homenageia mulheres em paradas de ônibus

PUBLICIDADE 

Durante todo o mês de março, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) trabalha em uma série de ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. A partir desta sexta-feira (6), será dado início ao projeto Grafite nas Paradas de Ônibus.

Sempre às sextas-feiras, as mulheres serão homenageadas por meio da arte gráfica urbana do grafite. Forças de segurança e outros órgãos governamentais terão divulgadas as atividades voltadas à atenção e proteção das mulheres e meninas, em especial aquelas em situação de violência.

Voluntárias de todo o DF vão produzir as artes em quatro paradas de ônibus, num trabalho que inicialmente contemplará Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia e Sobradinho. Os locais específicos dessas intervenções urbanas foram definidos em conjunto com as administrações regionais de cada cidade, levando em consideração a proximidade com as escolas que adotaram o modelo de gestão compartilhada de ensino.

Atuação ampliada

Segundo a diretora de Resolução Pacífica de Conflitos de Conflitos, Marina Fernandes, a ação que homenageia as mulheres por meio das grafiteiras surgiu em razão de a atividade ser principalmente desempenhada por homens. “Queremos mostrar que cada vez mais as mulheres atuam na arte urbana, inclusive a professora de grafite da Secretaria de Segurança Pública é uma mulher”, ressalta. “Nossa ideia é demonstrar que hoje as meninas e mulheres podem e devem ser o que elas quiserem”.

O trabalho terá início sempre às 14h. Enquanto são feitas as pinturas, serão disponibilizados, nas proximidades das paradas de ônibus, haverá oferta de serviços às mulheres e divulgação de informações sobre a rede de atenção e proteção desse público.

As ações em destaque incluem a unidade móvel da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e representantes do programa Pró-Vítima, da Secretaria de Justiça (Sejus), além de atendimentos dos núcleos jurídico e psicossocial da Defensoria Pública e o Ônibus da Mulher, da Secretaria de da Mulher.

Integração

Com inauguração prevista para o fim deste mês, a Clínica da Mulher, na Asa Sul, desponta como mais uma realização de relevo programada pela SSP para março. Nas proximidades da clínica, uma parada de ônibus receberá a visita das voluntárias, que imprimirão, no local, sua arte com o grafite.

Atualização de dados

Ainda nesta semana, a secretaria vai relançar a campanha de prevenção ao feminicídio #MetaaColher, que apresentará dados atualizados sobre esse tipo de crime no DF.

Com o slogan “A melhor arma contra o Feminicídio é a colher”, o movimento se fundamenta em estatísticas levantadas pela Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios (CTMHF) da SSP.

Um desses levantamentos constatou que mais de 70% dos crimes no DF acontecem dentro de casa, em contexto de violência no ambiente familiar, longe da intervenção do Estado.

Com informações da Agência Brasília