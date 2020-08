Médico do DF alerta para níveis críticos dos estoques de sangue no hemocentro

PUBLICIDADE

Neste sábado (29), o superintendente do Hospital de Base, Dr. Lucas Seixas, fez um apelo para a sociedade do Distrito Federal. O médico alertou a população sobre os níveis críticos dos estoques de sangue do hemocentro.

O profissional de saúde lembra que os baixos estoques de sangue podem colocar em risco a saúde de diversos pacientes que precisam de uma hemotransfusão, como pacientes oncológicos, de grandes cirurgias e diversas outras condições.

“Eu tenho certeza que a sociedade do Distrito Federal ouvirá esse apelo e vai repor os estoques do nosso hemocentro”, disse o médico em um vídeo.