Manutenção em 20 km de estradas rurais no Gama

Milhares de famílias da região dos núcleos rurais Casa Grande e Ponte Alta Sul estão sendo beneficiadas com os serviços do GDF Presente em parceira com a Administração Regional do Gama. Nos últimos dias, cerca de 20 quilômetros de estradas rurais foram recuperados com ações de patrola e nivelamento.

As equipes do programa também construíram pequenas lombadas, barreiras e lagoas para impedir que as águas pluviais danifiquem o caminho de terra. Às margens das estradas, caixas de contenção, com capacidade entre 50 mil e 100 mil litros, foram colocadas. A ideia é criar um ambiente mais favorável para escoamento das chuvas, sem erosões no trajeto.

“Apesar de as manutenções serem diárias e intensificadas quando o GDF Presente está na cidade, as últimas chuvas acabaram danificando todo o trabalho já feito”, lamentou o chefe de gabinete, Cleider de Faria Paiva. “Por isto, o serviço foi intensificado agora com a construção dos tanques de contenção da chuva”, detalhou.

Um forcinha extra para melhorar ainda mais os 20 km veio de parceria. O presidente da Associação de Moradores e Produtores da Ponte Alta, Antônio Francisco Costa, conta que a comunidade se juntou ao governo e adquiriu 30 toneladas de cascalho para ajudar na compactação de trechos mais complicados. “A estrada estava toda deformada”, recorda. “Juntamos força. Entramos com o material e o governo com máquinas e mão de obra. Agora estamos satisfeitos”, comemorou.

Lago Norte

Demandados pela população, seja via ouvidoria-geral ou pelas redes sociais, no Lago Norte, equipes do GDF Presente atuaram em três frentes de trabalho na semana passada: operação tapa-buraco, roçagem e recolhimento de entulho e lixo. Em apenas uma manhã, mais de 32 toneladas de resíduos foram recolhidas em quatro viagens de caminhão trucado.

Outra prioridade do plano de trabalho era a melhoria de uma rua na ML 9, Conjunto 1. Com o desgaste provocado pela ação do tempo e da chuva, o revestimento asfáltico na via estava em péssimas condições. “Recuperamos aproximadamente 200 metros [de pista]. Para isso usamos três toneladas de massa asfáltica fornecidas pela Novacap [Companhia Urbanizadora da Nova Capital], quantidade significativa para a extensão”, destacou o gerente de Planejamento do Polo Norte do GDF Presente, Lucimario dos Santos.

Os serviços de roçagem também foram intensificados no Setor Habitacional Taquari. Com a volta das chuvas, o crescimento das plantas multiplicou o mato alto. Para evitar transtorno com a proliferação de insetos, as equipes reforçaram ainda a poda de árvores e recolhimento de galhadas e matéria orgânica.

Para o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, o GDF Presente representa um reforço essencial na rotina de atividades. “Com eles o trabalho é mais rápido e amplo”, elogia.

As informações são da Agência Brasília