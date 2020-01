Mais um motorista assassinado

PUBLICIDADE 

A 2ª Delegacia de Polícia prendeu na tarde de ontem quatro suspeitos de participar do assassinato do motorista de aplicativo Maurício Cuquejo Sodré. Três homens e um adolescente assumiram ter matado o homem de 29 anos.

Um dos suspeitos maiores de idade tem passagem pela polícia — mas, pela lei de Abuso de Autoridade, as identidades dos suspeitos não foram informadas pela Polícia Civil para evitar a exposição.

Os criminosos são conhecidos do bairro onde moram, na região da Granja do Torto. Eles levaram o celular da vítima e pouco mais de R$ 100. O adolescente infrator foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Corpo submerso

O corpo do motorista de aplicativo foi encontrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) — com diversas perfurações de faca — por volta das 7h de ontem. Maurício estava submerso em uma poça d’água próxima ao carro que ele utilizava para trabalhar: um Renault Logan branco. No local, foram encontradas duas facas usadas no homicídio.

De acordo com o delegado-chefe da unidade, Laércio Rosseto, os criminosos estavam na Granja do Torto quando um deles solicitou a viagem a Maurício, que estava na Asa Norte.

“Eles estavam bebendo e queriam efetuar um roubo para comprar mais drogas e bebida alcoólica; com isso, tiveram a ideia de roubar o motorista”, relata o delegado.

“Ao chegar ao local da chamada, Maurício teria sido abordado por três dos quatro suspeitos, que entraram no veículo e o esfaquearam. O quarto participante ficou fora do veículo. Pelos ferimentos, a vítima esboçou uma reação quando recebeu as facadas dentro do veículo. Então eles o colocaram no porta-malas ainda com vida, e o empurraram até a vala”, detalha Rosseto.

O delegado relatou que a polícia fez varreduras na Granja do Torto e foram às residências dos outros três suspeitos. “Começamos a fazer o confronto e encontramos o celular da vítima na residência de um deles”, informa o delegado.

Rosseto comenta que o crime durou cerca de 30 minutos. “Foi um crime cruel. Tem sangue no painel e no banco de trás do veículo. Não havia a necessidade de eles matarem a vítima, por ela já estar subjugada. Se fosse só um roubo simples, não seria crime hediondo”, comenta Rosseto.

Agentes da 2ª DP informaram que um motorista da Uber comunicou à delegacia, no fim da tarde de ontem, que os criminosos o chamaram primeiro e ele cancelou. Ele também estava com veículo na Asa Norte.

Projetos

Graduado em Gastronomia, Maurício era amigo há dois anos de Washington Luiz, 27 anos. O consultor técnico conta como foi o último contato com o motorista assassinado na manhã de ontem.

“A gente se falou em dezembro do ano passado a respeito de projetos sobre bar e restaurante que eu e ele tínhamos a ideia de montar. Ele era bem tranquilo, e estava há pouco mais de um ano como motorista de aplicativo”, conta o amigo.

Caso recente

Desaparecido desde o último dia 3 de janeiro, o motorista de transporte por aplicativo Aldenys da Silva, 29 anos, foi encontrado morto no último sábado (18) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR-070, em Brazlândia, em direção a Águas Lindas.

O motorista havia saído de casa, em Sol Nascente, com o intuito de negociar um lote em Ceilândia Norte. Somente na última segunda-feira (20) foi possível identificar o corpo de Aldenys.

Assim como no caso de Maurício, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo com morte). Um jovem solicitou a corrida pelo aplicativo e, ao tentar roubar o motorista, o matou.