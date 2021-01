Mais duas quadras da W3 Sul serão reformadas

PUBLICIDADE

Após o início das obras nas quadras 515 e 516 Sul, agora é a vez da 507 e da 508 Sul serem reformadas. Para isso, a Secretaria de Obras e a empresa EB Infra Construções Ltda assinaram, nesta quinta-feira (21), contrato no valor de R$2.604.542. O próximo passo é a emissão da Ordem de Serviço, que deve ocorrer nos próximos dias.

A licitação das quadras 502 a 508 Sul foi dividida em três lotes. O Lote 1 corresponde às quadras 502 e 503 Sul, enquanto o Lote 2 contempla as quadras 504, 505 e 506 Sul. O terceiro e último lote corresponde às quadras 507 e 508 Sul.

“Com o fim das licitações e o início do processo de contratação das empresas vencedoras, damos início à última etapa do nosso cronograma das quadras da W3 Sul, que é o começo das obras propriamente dito”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Calçadas recuperadas

Um dos destaques do projeto é a recuperação total das calçadas, que receberão piso igual em toda sua extensão, sem desníveis, tornando-se mais adequadas à circulação de pessoas . “As novas calçadas, que já podem ser utilizadas entre a 509 e 512 Sul, têm o objetivo de estimular o fluxo de pedestres pela quadra”, explica a subsecretária de Projetos, a engenheira Ery Brandi. “Além de mais amplas, as calçadas voltadas à avenida foram divididas em três faixas para garantir mais conforto à população”.

Os trabalhos executados até agora têm encontrado boa receptividade. “Nós estamos muito satisfeitos com a obra”, avalia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDLDF), José Carlos Magalhães Pinto, referindo-se às quadras 509/510 e 511/512 já concluídas. “Hoje vemos os carros estacionando de forma correta, mantendo a via W2 ordenada e fluida. Temos agora calçadas de excelente qualidade onde as pessoas podem andar com tranquilidade e que, com certeza, são exemplos para outras obras a serem executadas pelo GDF”.

Parceria

Os recursos para a execução das obras nas quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 514, 515 e 516 Sul vêm dos cofres da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). No total, serão investidos R$ 14,3 milhões na recuperação da W3 Sul.

“A Terracap é uma empresa que investe no desenvolvimento no Distrito Federal”, ressalta o presidente da companhia, Izidio Santos. “Os recursos que arrecadamos com a venda de terrenos se transformam em obras e realizações que melhoram a vida das pessoas.”

Os investimentos da companhia, lembra o gestor, também acompanham o empenho do GDF na a retomada da economia. “Investir em obras é investir na geração de empregos”, afirma. “Mesmo durante a pandemia, a construção civil não parou. É aposta do governo no combate ao desemprego gerado pela pandemia: o investimento em obras.”

As informações são da Agência Brasília