Mais duas cidades vão transformar pistas em ruas de lazer

Na esteira do Eixão, da W3 Sul e do Paranoá, mais duas cidades planejam transformar suas vias principais em verdadeiras praças de diversão e atividade física ao ar livre, onde as máquinas são presença predominante durante a semana. Já se encontram na Secretária de Esporte e Lazer os pedidos para que Gama e Itapoã adotem o projeto da Rua de Lazer, ambas as propostas levadas ao exame da secretária Celina Leão. Com parecer favorável, as medidas seguem agora para a análise do gabinete do governador Ibaneis Rocha.

Em seu parecer favorável, Celina Leão apoia não só criação das duas ruas recreativas como encaminha ofícios ao governador Ibaneis pedindo que um decreto autorizativo seja editado. Ela diz acreditar que a medida é a melhor forma de democratizar o esporte e a diversão em mais espaços públicos, realidade antes restrita ao Eixão do Lazer.

“Depois da W3 Sul, todas as cidades passaram a querer ter sua própria rua do lazer. A ideia nossa é que, até o final do governo, todas tenham a sua”, vislumbra Celina.

A ideia de abrir espaço para a prática de esporte e lazer em área de trânsito de veículos, aliás, foi justamente de Ibaneis. O pontapé inicial foi a W3 Sul. A intenção era revitalizar a região e resgatar a história da principal avenida comercial de Brasília nas décadas de 1970 e 1980. Assim, sempre aos domingos e feriados, das 6h às 17h, a pista é fechada para o trânsito de carros. O resultado é a multiplicação de pedestres, skatistas, patinadores, ciclistas e demais visitantes no local.

“Domingo da Gente”

Deu certo na W3. Tanto que o exemplo logo foi copiado pelo Paranoá. O local escolhido também é muito movimentado. Uma das mais acessadas da cidade, a avenida que liga a cidade ao programa habitacional Paranoá Parque (com extensão de 1,1 quilômetro) também passou a fechar aos domingos e feriados, das 7h às 17h, para que a população possa fazer caminhadas, corridas ou andar de bicicleta. É quando ela deixa de ser uma via normal e passa a se chamar “Domingo da Gente”.

No exemplo do Gama, a tarefa é igualmente desafiadora dado o histórico de alto fluxo de veículos na região. Assim como as demais, a pista que sofre mudança de destinação é nada menos que a principal saída da cidade para quem vai ao Plano Piloto.

Situada entre a entrada do Gama e o antigo balão do Periquito, a DF-480 pode se transformar na mais nova rua do lazer. São mais de 4 quilômetros de extensão. A estrada fica ao lado da pista de caminhada. Sempre que fechar aos domingos e feriados, o trânsito na DF-480, sentido Plano Piloto, será desviado para a pista marginal, que passa ao lado dos condomínios.

Entusiasta da iniciativa do governador Ibaneis, a administradora do Gama, Joseane Feitosa, explicou que a escolha da pista foi justamente porque ela é paralela à pista de caminhada.

“É natural que as pessoas se encaminhem para lá, pois o calçadão é o local de prática de esporte hoje. Então, é muito bom para a comunidade”, elogiou.

Mesmo nem tendo saído do papel ainda, a proposta já encanta aos moradores da cidade. “Uma boa ideia. Costumo fazer caminhada aqui no calçadão. Vai ser uma boa alternativa, pois não vamos ficar com medo dos ciclistas, que dividem a pista com a gente”, comemorou a autônoma Naiane Larisse Fernandes, 33.

A proposta também foi elogiada pelo policial militar Klênio Lopes Medeiros, 31, morador do Setor Central. “Vai ser ótimo transformar uma pista em área de lazer para a comunidade. Vai trazer as famílias para cá”, aposta Klênio, que integra um grupo de corredores amadores chamado Kaymbras do Cerrado.

Presente do GDF

Vizinho ao Paranoá, o Itapoã também deu sinal verde para o esporte e decidiu que irá transformar a chamada Avenida Brasil na mais nova rua recreativa. Com aproximadamente 460 metros lineares de extensão, dois dois lados, ela fica entre o Fórum e a Quadra 203.

“A ideia de fazer a rua do lazer na Avenida Brasil é porque o lugar foi transformado do dia para a noite neste governo. Era uma região abandonada e feia. Hoje, tem pavimentação e estrutura”, comemorou o administrador Marcus Vinícius Cotrim.

Para o morador do Conjunto 81 Marcelo Santos, 50, a inauguração do espaço vai ser um “presente” para a criançada, que hoje corre risco diário ao passar de bicicleta na avenida e seu fluxo intenso de carros. “Vai ser muito bem-vinda [a rua]. A criançada agradece. Quero agradecer também o governador Ibaneis por essa iniciativa”, destacou.

As informações são da Agência Brasília