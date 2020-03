Mais dois casos de coronavírus foram detectados no DF, agora são cinco

PUBLICIDADE 

Na manhã deste sábado (14) mais dois casos de coronavírus foram confirmados. Trata-se de dois homens que chegaram da Europa, o primeiro desembarcou no início do mês e o segundo chegou ao Brasil no domingo passado.

Com estas duas confirmações, o Distrito Federal passa a ter 5 casos de coronavírus, até o momento a Secretaria de Saúde informa que 82 casos de suspeita da doença foram descartados 112 estão em análise.

A preocupação com voos provenientes do continente europeu começa a chamar a atenção das autoridades. O Podemos entrou nesta sexta-feira, 13, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para proibir por 30 dias a chegada ao Brasil de voos e embarcações provenientes da Europa e da Ásia.