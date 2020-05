Mais 40 idosos são hospedados na ação Hotelaria Solidária

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (5), mais cerca de 40 idosos chegaram ao Brasília Palace Hotel para se hospedar por meio do programa “Sua Vida Vale Muito – Ação Hotelaria Solidária”, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

Com isso, já são 300 vagas criadas para a iniciativa com o objetivo de oferecer proteção contra o coronavírus às pessoas com 60 anos ou mais que vivem em moradias inadequadas e sem condições para fazer distanciamento social.

No check-in, os idosos assinaram o documento de adesão ao programa, tiveram as bagagens higienizadas e fizeram o teste para Covid-19, em que todos apresentaram resultado negativo na testagem. A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, esteve presente na recepção aos idosos, inclusive auxiliou na higienização das malas e na prestação de informações e orientações aos novos beneficiários da ação.

Mesmo com o resultado negativo para contaminação do coronavírus, o novo grupo não terá contato, nos próximos 10 dias, com os idosos que chegaram na primeira etapa, entre os dias 22 e 26 de abril.

“Essa quarentena faz parte dos protocolos de segurança desenvolvidos pela Sejus para garantir o bem estar de todos”, explicou Marcela Passamani.

Ela lembrou ainda que o primeiro grupo de idosos já passou pela retestagem, que foi realizada nesta segunda-feira (4). Todos os testes deram resultado negativo para Covid-19, tanto dos idosos quanto dos colaboradores e funcionários que atuam no programa. A testagem será feita a cada 15 dias.

Os idosos podem permanecer no local pelo período de 90 dias, com todas as despesas pagas pelo governo. A hospedagem inclui alimentação acompanhada por nutricionistas e atendimento com psicólogos e assistentes sociais.

Além disso, os hóspedes não ficam restritos aos quartos. Podem utilizar a área externa do hotel, que está com uso exclusivo para o programa, e têm acesso a oficinas e atividades em grupo.

A maioria dos idosos chega com o sentimento de alívio por encontrar um local seguro para ficar até o fim da pandemia de coronavírus. É o caso da moradora de Taguatinga Júlia Maria Caldas, de 74 anos, que chegou disposta a ficar três meses em isolamento social no hotel.

“Estou animada porque eu vivo em uma casa com muita gente e muitas crianças. Aqui, eu espero ficar em segurança porque estou com medo e bem preocupada com a minha saúde. Vim preparada para ficar 90 dias”, disse.

Com informações da Agência Brasília